Ο Χάαλαντ πέτυχε δύο γκολ στα πρώτα 45 λεπτά στον αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Μπέρνλι, ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα του τα... έψαλε στην ανάπαυλα.

«Καυτός» ξεκίνησε τη νέα σεζόν στην Premier League ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με τον Νορβηγό στράικερ να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Μπέρνλι, ωστόσο ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν φάνηκε ευχαριστημένος και στον δρόμο προς τα αποδυτήρια του έβαλε τις... φωνές. Μάλιστα ο 52χρονος Ισπανός τεχνικός έσπρωξε την κάμερα νευριασμένος.

Pep is still upset with Haaland even tho he scored two goals, unreal mentality and hunger for more 😭



pic.twitter.com/CJMq0LgGLe