Νέο... άκυρο έριξε στη Λίβερπουλ η Σαουθάμπτον για τον Ρόμεο Λάβια, με τους Αγίους να μη συγκινούνται από τα 48 εκατομμύρια ευρώ των Ρεντς και να εξακολουθούν να ζητούν περίπου 60 εκατομμύρια για τον Βέλγο μέσο.

Σκληρή διαπραγματεύτρια αποδεικνύεται για τη Λίβερπουλ η Σαουθάμπτον. Οι Ρεντς, μετά και την αποχώρηση του Φαμπίνιο, δώδεκα μέρες πριν την πρεμιέρα τους στην Premier League έχουν ένα μεγάλο κενό στο #6.

Ήδη έχουν «κλειδώσει» στον εκλεκτό τους, τον 19χρονο Ρόμεο Λάβια, όμως οι Άγιοι τους δυσκολεύουν τη ζωή.

Κι αυτό διότι, μετά το πρώτο... πακέτο, σύμφωνα με το Athletic, είπαν «όχι» και στη δεύτερη βελτιωμένη πρόταση της Λίβερπουλ για τον Βέλγο μέσο, η οποία άγγιξε τα 48 εκατομμύρια ευρώ. Η Σαουθάμπτον κοστολογεί τον παίκτη, ο οποίος ενδιαφέρει και άλλες ομάδες του Big-6, στα 60 εκατομμύρια και δεν προτίθεται να παρεκκλίνει από αυτή τη στάση.

Liverpool have had a second offer in the region of £41million ($52m, €48m) for Romeo Lavia rejected by Southampton. #LFC | #SaintsFC More from @JamesPearceLFC

Νωρίτερα, πριν γίνει αυτό γνωστό, οι Times ανέφεραν πως αν και η δεύτερη πρόταση της Λίβερπουλ έπεφτε στο κενό, τότε ο σύλλογος θα ήταν έτοιμος να αφήσει την περίπτωση του Λάβια και να τσεκάρει άλλες εναλλακτικές.

🔺 UPDATE: Liverpool have made a second bid for Romeo Lavia of about £41m and will move on to other targets should Southampton continue to hold out for £50mhttps://t.co/M6Onr6wunz