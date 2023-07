Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα βρήκε σε όλα με τον Σοφιάν Άμραμπατ και πλέον απομένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την Φιορεντίνα.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ είναι ο εκλεκτός του Έρικ Τεν Χαγκ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σιρά οι Κόκκινοι Διάβολοι τα βρήκαν με τον 26χρονο διεθνή Μαροκινό αμυντικό χαφ για πενταετές συμβόλαιο, έως το 2028, με απολαβές της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Φυσικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή με την Φιορεντίνα. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να «σκάσει» η πρώτη πρόταση της Γιουνάιτεντ, η οποία αναμένεται να είναι περίπου 23-25 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε πως οι Βιόλα τον έχουν θέσει εκτός ομάδας τον Άμραμπατ λόγω της συμπεριφοράς του τις τελευταίες ημέρες που βρίσκεται ουσιαστικά στην πόρτα της εξόδου.

Την προηγούμενη σεζόν ο αδελφός του εξτρέμ της ΑΕΚ, Νόρντιν Άμραμπατ, αγωνίστηκε περίπου 3.500 αγωνιστικά λεπτά σε 49 εμφανίσεις και έδωσε μια ασίστ.

