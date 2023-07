Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μάρκους Ράσφορντ έως το καλοκαίρι του 2028.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έδεσε» για τα καλά το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο. O Μάρκους Ράσφορντ συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του έως το καλοκαίρι του 2028, οι υπογραφές «έπεσαν» και πλέον έχουμε και τις ανακοινώσεις.

Ο 25χρονος Άγγλος επιθετικός είχε συμβόλαιο για ακόμα μια σεζόν και προερχόταν από φανταστική χρονιά. Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 30 γκολ σε 56 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη Γιουνάιτεντ και τέσσερα σε επτά αγώνες με τα Λιοντάρια. Συνολικά έχει 123 γκολ σε 359 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Γιουνάιτεντ και 16 σε 53 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

