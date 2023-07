Ο Μάρκους Ράσφορντ πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε νέο πενταετές συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την επίτευξη καταρχήν συμφωνίας με τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, βρισκόταν σε συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εδώ και αρκετό καιρό, ενόψει της λήξης των υφιστάμενων όρων του συμβολαίου του το 2024. Ωστόσο, κάθε αβεβαιότητα θα εξαλειφθεί μόλις βάλει το στυλό στο χαρτί για να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο που θα τον «δένει» στο Όλντ Τράφορντ μέχρι το 2028. Το νέο αυτό deal βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του συλλόγου και του εκπροσώπου του, Ντουέιν Μέιναρντ.

Ο 25χρονος Άγγλος επιθετικός δέχθηκε πιο προσοδοφόρες προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας και της Ευρώπης, αλλά τις απέρριψε για να παραμείνει στη Γιουνάιτεντ, όπου πάντα ονειρευόταν να κατακτήσει μεγαλα τρόπαια. Πρόκειται για μια τεράστια ώθηση για τους «Κόκκινους Διαβόλους» στην αρχή μιας εβδομάδας που λογικά θα ολοκληρώσουν την μεταγραφή του Αντρέ Ονάνα, πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ την Τετάρτη για την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Ο Ράσφορντ έβαλε την υπογραφή του στην πορεία της Γιουνάιτεντ την σεζόν 2022-23, καθώς επέστρεψε απ' το Μουντιάλ σε δαιμονιώδη φόρα στην κορυφαία φόρμα, σκοράροντας 30 γκολ σε 56 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και 4 σε επτά για την Αγγλία. Ο Άγγλος διεθνής έγινε μέλος της Γιουνάιτεντ σε ηλικία επτά ετών και, από τότε που αποφοίτησε από την ακαδημία της, έχει βρει δίχτυα 123 φορές σε 359 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα.

