Ο επιθετικός της Τότεναμ Χέουνγκ Μιν Σον, μίλησε για τις εικασίες σχετικά με την πιθανή μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία αυτό το καλοκαίρι.

Πολλοί διάσημοι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν να... αλλάξουν ήπειρο αποδεχόμενοι προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας το τελευταίο διάστημα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εντάχθηκε στην Αλ Νασρ τον Ιανουάριο και τώρα, οι Καρίμ Μπενζεμά, Ν'Γκόλο Καντέ και Ρομπέρτο Φιρμίνο μετακόμισαν στη Saudi Pro League. Πρόσφατα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι και ο Χέουνγκ Μιν Σον, της Τότεναμ έχει επίσης λάβει πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά την απέρριψε.

Σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της περιοδείας των Σπερς στην Αυστραλία, ο Κορεάτης μίλησε ανοιχτά για τα φήμες περί μετακόμισης στο πρωτάθλημα της Μέσης Ανατολής. «Πιθανώς αν ήθελα να πάω εκεί θα ήμουν εκεί έξω, όχι εδώ. (Γέλια) Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, προφανώς τα χρήματα είναι επίσης σημαντικά. Ονειρεύομαι να παίξω στην Premier League και έχω ακόμα πολλά πράγματα να κάνω», ανέφερε.

Ο Σον μίλησε επίσης για την επιθυμία του να ανακάμψει από την απογοητευτική περίοδο 2022/23. Ο αστέρας της Νότιας Κορέας σημείωσε μόλις 14 γκολ και έδωσε 6 ασίστ σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις για την Τότεναμ. «Ανυπομονώ να το κάνω αυτή τη σεζόν γιατί την περασμένη υπέφερε σωματικά. Δεν ήμουν ο Σόνι που ξέρω. Θέλω να αποδείξω αυτή τη σεζόν ότι είμαι ο Σόνι που όλοι ξέρουμε. Θέλω να το αποδείξω στον εαυτό μου και θέλω να προσφέρω στον σύλλογο όπου ανήκω. Η Σαουδική Αραβία προφανώς οι περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, αλλά είναι ένα όνειρο για μένα να παίξω στην Premier League και ανυπομονώ για αυτή τη σεζόν».

Son confirms he’s not moving to Saudi this summer: “If I wanted to be there I wouldn't be here now!”. ⚪️🇰🇷



“Last season I suffered. Last season was not the Sonny I know”.



“I want to show people the Sonny they know this season at Spurs”, he said via @AlasdairGold. pic.twitter.com/RCzrji1Cen