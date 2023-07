Ακόμα ένα κρούσμα ρατσισμού και ομοφοβικών συνθημάτων στο ποδόσφαιρο ήρθε στο «φως», αυτή τη φορά οπαδός της Φούλαμ τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα.

Ο 25χρονος Τζοσάια Νόρμαν από το Μπρίξτον κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της δημόσιας τάξης που σχετίζεται με ομοφοβικά συνθήματα. Εκείνος ομολόγησε την ενοχή του στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ σχετικά με τα εν λόγω συνθήματα που τραγουδούσε κατά των ποδοσφαιριστών της Τσέλσι, σε παιχνίδι που διεξήχθη τον Φεβρουάριο στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η δίωξη ακολούθησε μια απόφαση του Ιανουαρίου του 2022 από την Εισαγγελική Υπηρεσία, η οποία αποφάνθηκε ότι τα συνθήματα του Νόρμαν σχετίζονταν με ομοφοβική προσβολή. Υπενθυμίζουμε πως η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μπορεί να τιμωρεί τις ομάδες σε περίπτωση που οι οπαδοί τους τραγουδούν ομοβοφικά συνθήματα.

«Η Φούλαμ καταδικάζει τις ομοφοβικές, μίσους ή μεροληπτικές ψαλμωδίες οποιασδήποτε φύσης», ανέφερε ο σύλλογος από το Λονδίνο σε ανακοίνωσή του.

