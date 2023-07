Ο Ντέκλαν Ράις την Παρασκευή (7/7) θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του από την Γουέστ Χαμ στην Άρσεναλ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντέκλαν Ράις από την Γουέστ Χαμ στην Άρσεναλ έχει ξεκινήσει. Οι δυο ομάδες τα έχουν βρει στα 105 εκατομμύρια λίρες, με αποπληρωμή σε βάθος διετίας και την Παρασκευή (7/7) θα περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι έτοιμα, οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν εντός του επόμενου 24ωρου και στη συνέχεια θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Θυμίζουμε πως ο 24χρονος χαφ θα γίνει ο ακριβότερος Άγγλος ποδοσφαιριστής, καθώς θα ξεπεράσει σε κόστος την μεταγραφή του Τζακ Γκρίλις στην Μάντσεστερ Σίτι αλλά και η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Άρσεναλ, αφού θα αφήσει πίσω του τον Νίκολας Πεπέ.

🚨 Arsenal have booked medical tests for Declan Rice on Friday. Club record signing will complete tests tomorrow.



Documents being checked and set to be signed within 24 hours between #AFC and West Ham.



Club record deal now finally set to be officially completed. 🔴⚪️✔️