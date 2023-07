Παίκτης της Νιούκαστλ τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι με κάθε επισημότητα ο Σάντρο Τονάλι, αποφέροντας στη Μίλαν το ποσό των 70 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Η ακριβότερη μεταγραφή Ιταλού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών είναι γεγονός. Ο Σάντρο Τονάλι αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Νιούκαστλ, η οποία και ανακοίνωσε την απόκτησή του για τα επόμενα πέντε χρόνια, με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν, δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2029.

Το deal έκλεισε στα 70 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και η Μίλαν θα λάβει εκτός από το ποσό κι ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

Ο Τονάλι θα αγωνιστεί στο Champions League με τους Μάγκπαϊζ, αποχαιρετώντας έτσι τους Ροσονέρι που υποστηρίζει από μικρός μετά από 130 συμμετοχές, 7 γκολ και 13 ασίστ, με σημαντικότερη επιτυχία την κατάκτηση του Scudetto το 2022.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo