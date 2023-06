Η Αλ Αχλί ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή Σενεγαλέζου τερματοφύλακα, Εντουάρ Μεντί, με αγορά από την Τσέλσι. Στα 19 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε το deal.

Στη Σαουδική Αραβία συνεχίζει την καριέρα του (και) ο Εντουάρ Μεντί. Ο διεθνής Σενεγαλέζος τερματοφύλακας υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την Αλ Αχλί, με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα.

Ο ύψους 1.94 γκολκίπερ έφυγε από την Τσέλσι έπειτα από μια τριετία, στην οποία μέτρησε 105 εμφανίσεις, κράτησε 49 φορές ανέπαφη την εστία του και και σήκωσε Champions League, UEFA Super Cup και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Το deal ανάμεσα στους Σαουδάραβες και τους Λονδρέζους έκλεισε στα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Με το εθνόσημο μετράει 29 εμφανίσεις και το 2022 σήκωσε το Copa Africa.

The Lion of Téranga protects our goal 🇸🇳🧤🔐 @edou_mendy_ #WelcomeMendy pic.twitter.com/MKD7CNNkXl

📷 | THE BEST goalkeeper is in our house!

🧤🇸🇳🔒@edou_mendy_ #WelcomeMendy pic.twitter.com/KE58mukA9L