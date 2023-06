Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph ο Νικολό Μπαρέλα κλείνει στην Νιούκαστλ, η οποία δίνει 50 εκατομμύρια λίρες στην Ίντερ.

Η Νιούκαστλ επέστρεψε στο Champions League έπειτα από 20 χρόνια και σκοπεύει να ενισχυθεί αναλόγως. Η διοίκηση των Σαουδαράβων σκοπεύει να κάνει σημαντικές επενδύσεις για να αναβαθμίσει την «φαρέτρα» του Έντι Χάου και το πρώτο «μπαμ» φαίνεται πως θα είναι ο Νικολό Μπαρέλα!

Οι Καρακάξες θα αποκτήσουν δυο χαφ και σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Telegraph είναι κοντά στην απόκτηση του δυναμικού διεθνή Ιταλού χαφ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα το «deal» με την Ίντερ αναμένεται να κλείσει στις 50 εκατομμύρια λίρες.

Ο 26χρονος χαφ μετακόμισε από την Κάλιαρι στους Νερατζούρι το 2019 και μετράει μέχρι στιγμής 187 εμφανίσεις, 20 γκολ και 44 ασίστ. Στο παλμαρέ του έχει δυο κύπελλα, ισάριθμα εγχώρια Super Cup, ένα πρωτάθλημα και το Euro του 2021 με την Ιταλία. Το συμβόλαιο του έχει ισχύ μέχρι το 2026.

