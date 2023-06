Τσιμίκας: «Είμαι κι εγώ Scouser τώρα, με τη Λίβερπουλ εκπροσωπώ την Ελλάδα μας» (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας δήλωσε... Scouser και μίλησε με περηφάνεια για την Ελλάδα σε συνέντευξή του στο ιαπωνικό Μέσο που συνεργάζεται με τη Λίβερπουλ, τονίζοντας την ανατριχίλα που νιώθει όταν φοράει το εθνόσημο ή τη φανέλα των Reds.

Το ταξίδι του Κώστα Τσιμίκα στον θαυμαστό κόσμο της Premier League με την ιστορική φανέλα της Λίβερπουλ συμπληρώνει αισίως τρία χρόνια, από το καλοκαίρι του 2020 όταν και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στους Reds.

Έκτοτε, ο «Τσίμι» βιώνει το παιδικό του όνειρο σε ένα από τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη, σημειώνοντας πρόοδο σεζόν με τη σεζόν μετρώντας ήδη τρεις τίτλους (FA Cup με δικό του νικητήριο πέναλτι, League Cup και Community Shield) και μια παρουσία σε τελικό Champions League.

Αυτό το όνειρο αποτελεί την πραγματικότητα για τον διεθνή μας αριστερό μπακ, ο οποίος δεν θα κουραστεί ποτέ να μιλάει γι' αυτό. Όπως έκανε και σε συνέντευξη στο ιαπωνικό καινοτόμο medium «Kodansha», επίσημο συνεργάτη της Λίβερπουλ, σε ένα ξεχωριστό βίντεο με υπέροχη οπτική αφήγηση στο οποίο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πόζαρε με την ελληνική σημαία και δήλωσε πως εκπροσωπεί την Ελλάδα μέσω των Reds, ενώ παραδέχθηκε πως μετά από τρία χρόνια έχει γίνει και ο ίδιος... Scouser.

«Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρώτα απ' όλα να είσαι άνθρωπος, να είσαι χαρούμενος, να ζεις τη ζωή. Όπως λένε, ζεις μόνο μια φορά και πρέπει να το κάνεις στο 100%, να ζεις την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία.

Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν τριών χρονών, η μαμά μου πήγε να γράψει τον αδερφό μου σε ακαδημία ποδοσφαίρου και εγώ έκλαιγα με την πιπίλα στο στόμα. Θυμάμαι ότι το έλεγε σε όλους χαρακτηριστικά ότι εγώ έπαιζα μπάλα με την πιπίλα στο στόμα.

Ως ποδοσφαιριστής άλλαζα συνεχώς μέρη. Σίγουρα ο πατέρας μου και η μαμά μου έχουν κάνει πολλές θυσίες για να βρίσκομαι εδώ που είμαι τώρα.

Εδώ στη Λίβερπουλ ζω το όνειρό μου. Ειλικρινά ήταν ένα όνειρο ζωής για μένα από μικρό παιδί: όταν μεγαλώσω να παίξω στο κορυφαίο επίπεδο, στο κορυφαίο πρωτάθλημα, σε κορυφαία ομάδα. Αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα με σκληρή δουλειά. Ήμουν πάρα πολύ ταπεινός, προσγειωμένος. Είμαι ο ίδιος, 100%. Πιστεύω αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο κι εδώ στη Λίβερπουλ απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Εξάλλου είμαι κι εγώ Scouser τώρα.

Σίγουρα είμαι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται στην ομάδα, σαφώς κι εκπροσωπώ την Ελλάδα μας. Σίγουρα θέλω να κάνω τους ανθρώπους μας ακόμα πιο περήφανους, να κερδίσω ακόμα περισσότερους τίτλους με την ομάδα.

Είναι μεγάλη η ανατριχίλα όταν παίζεις με την Εθνική ή με τη Λίβερπουλ και προσπαθώ συνεχώς να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να τους κάνω όλους όσο πιο περήφανους μπορώ».



“Here, at Liverpool, I am living my dream.” 🔴



From 🇬🇷 to the Reds, this is the Greek Scouser’s journey 🌍#inspiRED with Kostas Tsimikas 🙌 @KODANSHA_EN | #ad pic.twitter.com/VdxnbycTzQ