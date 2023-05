Η Λίβερπουλ δέχθηκε επίσημη κρούση από τη Λειψία για τον Φάμπιο Καρβάλιο αλλά απάντησε αρνητικά στην πρόταση, αν και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τη μεταγραφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Η περίπτωση του Φάμπιο Καρβάλιο αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο για τη Λίβερπουλ στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Ο νεαρός Πορτογάλος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ολοκλήρωσε μόλις την παρθενική του σεζόν στους Reds και δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2027, βρίσκεται στο μεταίχμιο της εκτίμησης του Γιούργκεν Κλοπ αλλά και του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής, καθώς στο δεύτερο μισό της σεζόν κατέγραψε όλα κι όλα οκτώ αγωνιστικά λεπτά στην Premier League. Συνθήκη που αφήνει ανοιχτά τα σενάρια της παραμονής και της πώλησής του.

Η πρώτη πρόταση, μάλιστα, είναι γεγονός και αφορά τη Λειψία. Ο γερμανικός σύλλογος προσέγγισε τους Reds για την απόκτηση του 22χρονου ταλαντούχου επιθετικού χαφ, ωστόσο, έλαβε αρνητική απάντηση από το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ που δεν θέλει να τον χάσει οριστικά από τις τάξεις του.

Οι δύο πλευρές πάντως πρόκειται να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, με τη Λίβερπουλ να δείχνει ανοιχτή στο ενδεχόμενο παραχώρησής του με ρήτρα επαναγοράς για το μέλλον, ώστε να συνεχίσει να έχει τον πρώτο λόγο στην εξέλιξή του.

Φέτος ο Καρβάλιο σημείωσε συνολικά 22 εμφανίσεις με απολογισμό τρία γκολ.

RB Leipzig had opening bid for Fabio Carvalho turned down by Liverpool, as Reds don't want the player to leave on permanent deal. 🚨🔴 #LFC



Liverpool could be open to a buy back option clause into the deal, as revealed yesterday; clubs will discuss that soon. pic.twitter.com/d6LQvH54sB