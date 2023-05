Οπαδός της Έβερτον εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο του «Γκούντισον Παρκ» καθώς προσπάθησε να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Σολάνκε της Μπόρνμουθ, όπως δείχνουν σοκαριστικά πλάνα.

Η Έβερτον πάλευε για τη ζωή της στην Premier League απέναντι στην Μπόρνμουθ το απόγευμα της Κυριακής (28/05), την τελευταία αγωνιστική της Premier League. Και, κάτω από τεταμένες συνθήκες, οι «Toffees» εξασφάλισαν τελικά την επιβίωσή τους με μια οριακή νίκη 1-0 επί των παικτών του Ο' Νίλ στο γήπεδό τους, χάρη σε ένα εκπληκτικό γκολ του Ντουκουρέ. Οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο μετά το παιχνίδι για να γιορτάσουν την παραμονή, αλλά υπήρξε και μια ανησυχητική παρέμβαση κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σε μια σημαντική παραβίαση της ασφάλειας, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έναν οπαδό να περνάει όλα τα εμπόδια και να τρέχει με εχθρική πρόθεση προς τον επιθετικό των «Cherries» Ντόμινικ Σολάνκε στο 71ο λεπτό, αφού ο πρώην αστέρας της Λίβερπουλ είχε συγκρουστεί με τον αμυντικό Γέρι Μίνα.

Ο άνδρας τελικά απομακρύνθηκε από έναν φροντιστή, καθώς ο 25χρονος επιθετικός γύρισε και είδε πόσο κοντά ήταν. Αν και ο εισβολέας του γηπέδου δεν κατάφερε να φτάσει τόσο μακριά όσο ο Σολάνκε, θα τεθούν ερωτήματα για το πώς μπόρεσε να πλησιάσει τόσο κοντά, ώστε ενδεχομένως να έρθει σε σωματική αντιπαράθεση με έναν παίκτη.

Δείτε το βίντεο:

Who’s Da was trying to get on the pitch for a straightener with Solanke? 🤣 pic.twitter.com/Y9PzsDOPXl