Όπως μετέδωσαν αρκετά Μέσα, η Τσέλσι έχει συμφωνήσει στα πάντα με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος θα είναι ο νέος της προπονητής, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται εντός των ημερών.

Τον εκλεκτό της επόμενης ημέρας της βρήκε η Τσέλσι, η οποία πήρε τον χρόνο της μετά την απόλυση του Πότερ ώστε να εντοπίσει τον ιδανικό προπονητή που ηγηθεί των προσπαθειών της από τη νέα σεζόν. Κι όπως φαίνεται το βρήκε, αφού σύμφωνα τόσο με την Telegraph όσο και με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και το Athletic, οι Μπλε ήρθαν σε συμφωνία με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα εντός των επόμενων ημερών.

Ο πρώην κόουτς της Παρί Σεν Ζερμέν, που κατά τη θητεία στη Σαουθάμπτον αλλά κυρίως στην Τότεναμ έβαλε τη σφραγίδα του στην Premier League, επιστρέφει στην Αγγλία και το Λονδίνο, βάζοντας την υπογραφή του σε μακροσκελές συμβόλαιο που θα τον «δέσει» με την Τσέλσι. Ο Αργεντινός θα σηκώσει μανίκια από τον ερχόμενο Ιούνιο, έχοντας ως στόχο να βάλει ξανά τους Μπλε, που θα ολοκληρώσουν τη σεζόν με τον Λάμπαρντ, στον δρόμο των επιτυχιών.

Chelsea have agreed terms with Mauricio Pochettino to take over as head coach. Contract to be signed and announcement made in the coming days #cfc

Chelsea are now set to appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Full agreement in place as expected. 🚨🔵 #CFC



Pochettino has accepted all conditions of long term deal — it will be signed and completed soon after negotiation very advanced since April. pic.twitter.com/nI3f0oJ6jJ