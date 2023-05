Premier League: Τα... ανοιχτά παράθυρα της τελευταίας αγωνιστικής για Ευρώπη και σωτηρία

Μπορεί το πρωτάθλημα και τα περισσότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Premier League να έχουν ήδη κριθεί, αλλά εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής τα πάντα είναι ανοιχτά στη «μάχη» της 7ης θέσης και της σωτηρίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη σηκώσει την κούπα του τρίτου της συνεχόμενου πρωταθλήματος, η πρώτη τετράδα του οποίου «κλείδωσε» και τυπικά την προηγούμενη αγωνιστική μιας και με πάσα σιγουριά τους Πολίτες θα ακολουθήσουν στο Champions League η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Νιουκάστλ. Την ίδια στιγμή η Λίβερπουλ και η Μπράιτον θα βρεθούν στους ομίλους του Europa League, ενώ στην άλλη άκρη του ταμπλό η Σαουθάμπτον έχει υποβιβαστεί μαθηματικά στην Championship.

Κάπως έτσι, το πεδίο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League (28/05-18:30) δείχνει πολύ πιο ξεκάθαρο από ό,τι τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν κάποια... παράθυρα ανοιχτά.

Στην ουρά της βαθμολογίας, τρεις ομάδες θα παλέψουν για τη σωτηρία τους αλλά μόνο μια θα τα καταφέρει, ενώ παρόμοια «μάχη» θα υπάρξει και όσον αφορά το έβδομο ευρωπαϊκό εισιτήριο του, που οδηγεί στο Conference League.

Η Άστον Βίλα, η Τότεναμ και η Μπρέντφορντ είναι οι ομάδες που βρίσκονται κοντά στο επόμενο Conference League. Κι αυτό διότι οι τρεις τους θα παλέψουν για την κατάληψη της 7ης θέσης που οδηγεί στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Η ομάδα του Έμερι, που με εκείνον στο τιμόνι έκανε άλματα προόδου, στέκεται αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη θέση και θα υποδεχθεί την 6η Μπράιτον στην έδρα της, προκειμένου να διασφαλίσει πως θα παραμείνει μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής. Έναν βαθμό μακριά της η Τότεναμ των χιλίων προβλημάτων, που δεν θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο του να μείνει εκτός Ευρώπης.

Οι Σπερς θα δοκιμαστούν στην έδρα της Λιντς (στην οποία θα αναφερθούμε αργότερα), θέλοντας τη νίκη και ελπίζοντας σε στραβοπάτημα των Βίλανς. «Ζωντανή» στο... κόλπο είναι και η Μπρέντφορντ που βέβαια θα χρειαστεί θαύμα για να τα καταφέρει. Οι Μέλισσες θα υποδεχθούν την πρωταθλήτρια Σίτι, γνωρίζοντας πως αν τη νικήσουν και ταυτόχρονα ηττηθούν τόσο η Τότεναμ όσο και η Άστον Βίλα, θα βγουν στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Την... παρέα της για το ασανσέρ προς την Championship περιμένει η Σαουθάμπτον, γνωρίζοντας πως μια εκ των Έβερτον, Λέστερ και Λιντς θα κυλήσουν μαζί της στη δεύτερη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή τα 17α Ζαχαρωτά απέχουν μόλις δύο βαθμούς από τα 19α Παγώνια και τα πάντα φαντάζουν ανοιχτά.

Ωστόσο, η ομάδα του Σαμ Άλαρνταϊς είναι αυτή που δείχνει να έχει το πιο δύσκολο έργο, μιας και καλείται να υποδεχθεί στο καυτό «Έλαντ Ρόουντ» την Τότεναμ. Την ίδια στιγμή η Λέστερ, επίσης εντός έδρας, θα αντιμετωπίσει την αδιάφορη βαθμολογικά αλλά ιδιαίτερα ποιοτική Γουέστ Χαμ και η Έβερτον, που ίσως έχει το πιο βατό παιχνίδι, θα κοντραριστεί με την Μπόρνμουθ στο «Γκούντισον Παρκ». Βάσει της διαφοράς της αλλά και του εμποδίου που καλείται να ξεπεράσει, η ομάδα του Ντάις συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες παραμονής, με τις Αλεπούδες και τα Παγώνια βέβαια να κυνηγούν το... θαύμα τους.

