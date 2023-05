Αντιμετώπη με τον κίνδυνο φυλάκισης βρίσκεται η Όρλα Σλόαν, νεαρή influencer, που για καιρό παρενοχλούσε τον Μέισον Μάουντ, αφ'ότου κοιμήθηκαν μαζί σε πάρτι που είχε διοργανώσει ο Μπεν Τσίλγουελ.

Μια ιδιαίτερα άσχημη εμπειρία βίωσε την περυσινή σεζόν ο Μέισον Μάουντ, ο οποίος έπεσε θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης από μια 22χρονη influencer, η οποία κινδυνεύει να καταλήξει στη φυλακή, με την υπόθεση να έχει ήδη πάρει τη δικαστική οδό.

Η Όρλα Σλόαν γνώρισε αρκετούς ποδοσφαιριστές της Τσέλσι σε ένα πάρτι το οποίο διοργάνωσε ο Μπεν Τσίλγουελ, μετά από το οποίο κοιμήθηκε με τον Μάουντ για πρώτη φορά.

England star Mason Mount was victim of party stalker who targeted two other Chelsea players https://t.co/aReZi8h5ZK pic.twitter.com/amdb1Gzulg