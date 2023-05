Σύμφωνα με τη Daily Mail η Τότεναμ είναι κοντά στο να κάνει δικό της τον Ολλανδό τεχνικό, Άρνε Σλοτ. Τρέχουν οι διαδικασίες του διαζυγίου του με την Φέγενορντ.

Η Τότεναμ ακολουθεί τα... βήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάει για στροφή προς το «ολλανδικό μοντέλο». Οι Σπερς μετά από συζητήσεις εβδομάδων κατέληξαν στην επιλογή του Άρνε Σλοτ. Ο 44χρονος Ολλανδός τεχνικός ανέλαβε την Φέγενορντ το 2021, την οδήγησε πέρυσι στον τελικό του Conference League και φέτος την «έστεψε» πρωταθλήτρια στην Eredivisie για 16η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από έξι χρόνια.

Οι Λονδρέζοι τον θεωρούν μια περίπτωση... Τεν Χαγκ και είναι κοντά στο να τον κάνουν δικό τους. Ο Ολλανδός κόουτς δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2025 και σμφωνα με τη Daily Mail η ατζέντης του, Ραφαέλα Πιμέντα, είναι σε συζητήσεις με την Φέγενορντ για να το «σπάσουν» πρόωρα και να ολοκληρωθεί το deal με τους Σπερς.

Σε 100 ματς με τη Φέγενορντ ο απολογισμό του Σλοτ είναι 65 νίκες, 20 ισοπαλίες και 15 ήττα, με συντελεστή τερμάτων 235-110. Είναι λάτρης του 4-3-3, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν σε όλα τα ματς που κοούτσαρε τους πρωταθλητές Ολλανδίας.

