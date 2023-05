Χάαλαντ, Ντε Μπρόινε, Κέιν, Όντεγκααρντ, Σάκα, Ράσφορντ και Τρίπιερ είναι οι επτά ποδοσφαιριστές που διεκδικούν το βραβείο του MVP της Premier League.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ψηφοφορία στην επίσημη σελίδα της Premier League τόσο για τον κορυφαίο προπονητή όσο και για τον MVP της σεζόν. Οι φίλοι του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε επτά ποδοσφαιριστές από πέντε ομάδες του Νησιού.

Δύο υποψήφιους έχουν οι ομάδες που «πάλεψαν» την τρέχουσα σεζόν για τον τίτλο, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ. Οι Πολίτες εκπροσωπούνται από τον αρχισκόρερ Έρλινγκ Χάαλαντ και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ενώ για τους Κανονιέρηδες ξεχώρισαν ο αρχηγός Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Μπουκάγιο Σάκα. Την επτάδα κλείνουν ο «αναγεννημένος» Μάρκους Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο διασωθέντας της Τότεναμ, Χάρι Κέιν και ο εντυπωσιακός με την φανέλα της Νιούκαστλ, Κίραν Τρίπιερ.

Χάαλαντ, Όντεγκααρντ και Σάκα διεκδικούν και το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη του πρωταθλήματος. Υποψήφιοι στην κατηγορία είναι ο Μαρτινέλι, οι Ίσακ - Μπότμαν της Νιούκαστλ και οι Μακ Άλιστερ - Καϊσέδο της Μπράιτον.

