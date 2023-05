Τη φανέλα της Λεβερκούζεν φαίνεται πως προβάρει ο Γκρανίτ Τσάκα, καθώς οι Γερμανοί είναι κοντά σε deal με την Άρσεναλ αντί του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Την τελευταία του σεζόν στην Άρσεναλ φαίνεται πως διανύει ο Γκρανίτ Τσάκα. Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ελβετός μέσος δεν θα συνεχίσει στο Λονδίνο την επόμενη σεζόν και προβάρει τη φανέλα της Λεβερκούζεν!

Οι Άγγλοι άλλωστε δεν του έχουν προσφέρει νέο συμβόλαιο κι όλα δείχνουν πως ο 30χρονος θα αγωνίζεται στη Bundesliga τη νέα σεζόν, με τις Ασπιρίνες να βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τους Gunners για την ολοκλήρωση της μεταγραφής αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Από την πλευρά του ο Ελβετός μέσος ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και το μόνο απομένει είναι η διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών προτού το deal πάρει επίσημη μορφή.

Κάπως έτσι ο Τσάκα ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Άρσεναλ έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας στο Βόρειο Λονδίνο, στο οποίο πανηγύρισε δυο FA Cup και ισάριθμα Community Shields.

