Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιοργκ Σμάντκε για την ανάληψη της θέσης του αθλητικού της διευθυντή.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο άφησε για λίγο στην άκρη τις μεταγραφές παικτών κι έπιασε εκείνες των στελεχών των ομάδων αποκαλύπτωντας πως η Λίβερπουλ είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Γιοργκ Σμάντκε για να γίνει ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας.

Ο 59χρονος Γερμανός, που αποχώρησε τον Γενάρη από την Βόλφσμπουργκ, έχει αποδεχθεί τον ρόλο που του προσφέρουν οι Ρεντς, όμως δεν έχει ακόμη φτάσει σε οριστική συμφωνία με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Εκείνος αναμένεται να έχει λόγο στο πρότζεκτ της ομάδας και στις μεταγραφές, πάντα φυσικά σε συνεργασία με τον Γερμανό κόουτς της.

Liverpool are now close to appointing Jorg Schmadtke as new sport director. The agreement is imminent — he has accepted the role. 🔴 #LFC



Former Wolfsburg director will work on the project/new signings together with Jurgen Klopp who will remain crucial in the transfer strategy. pic.twitter.com/I0I1FNaXdJ