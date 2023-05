Με πρωτοβουλία οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα αεροπλάνο πέταξε στον ουρανό του «St' James's Park» πριν το Νιουκάστλ - Άρσεναλ με μήνυμα κατά της Σαουδικής Αραβίας, του κράτους που διοικεί πλέον τις Καρακάξες.

Διαμαρτυρία στο «St' James's Park» πριν την έναρξη του μεγάλου ματς ανάμεσα σε Νιουκάστλ και Άρσεναλ. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός SANAD, ο οποίος ασχολείται με την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία φρόντισε ένα αεροπλάνο να περάσει πάνω από το γήπεδο, φέροντας με τεράστια γράμματα στην άκρη του ένα σαφές μήνυμα: «Ελευθερώστε όλους τους κρατούμενους της Σαουδικής Αραβίας».

Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία είχε ως στόχο τη σαουδαραβική ιδιοκτησία της ομάδας από το Τάινσαϊντ καθώς τα ερωτηματικά γύρω από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της Μέσης Ανατολής είναι πολλά και εξακολουθούν να σηκώνουν συζήτηση στο Νησί.

A plane with a message saying 'Free All Saudi prisoners' flew over St. James’s Park before Newcastle ’s Premier League clash against Arsenal on Sundayhttps://t.co/Ut4Nqlaark pic.twitter.com/Ii6aeqWbb4