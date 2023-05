Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, έκανε μια υπέροχη ομιλία στον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και την οικογένειά του, αφού ο Αργεντινός φορ υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Ο 18χρονος Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, προϊόν της ακαδημίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει μετράει τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε 31 εμφανίσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέτος και επιβραβεύτηκε για την καλή του σεζόν με νέο συμβόλαιο από τους «Κόκκινους Διαβόλους» με σημαντική αύξηση μισθού. Συγκεκριμένα το ποσό ανέβηκε από 5.000 £ την εβδομάδα σε 50.000 £, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο στο Κάρινγκτον, ο προπονητής του Έρικ Τεν Χαγκ αποφάσισε να σταθεί μπροστά στην οικογένεια του νεαρού και να δώσει μια ομιλία. «Είναι μια μεγάλη, μεγάλη στιγμή, οπότε [θα πω] μερικά λόγια», είπε. «Βελτιώνεται και έχει βελτιωθεί πολύ. Γι' αυτό είμαστε τώρα εδώ και του αξίζει αυτό, ένα νέο συμβόλαιο. Το αξίζει λόγω της απόδοσής του και έχει αγωνιστεί για τη θέση του στην ομάδα. Λοιπόν, ήταν ένα τεράστιο βήμα και το έκανε θαυμάσια. Τώρα, ελπίζω και νομίζω ότι αυτό το νέο συμβόλαιο θα αποτελέσει μπνευση και κίνητρο για να τα πάμε ακόμα καλύτερα γιατί είναι ένα μεγάλο βήμα και το αξίζεις. Πρέπει γιορτάσουμε και εσείς πρέπει να το γιορτάσεις κι εσύ με την οικογένειά σου και με εκείνους που είναι στην καρδιά σου.

Αυτός ο σύλλογος χρειάζεται παίκτες που μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα. Δεν πρόκειται μόνο για το "θέλουμε να κερδίζουμε". Θέλουμε να κερδίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά η νίκη είναι το πιο σημαντικό και μετά θέλουμε να κερδίσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, γιατί παίζουμε στο Θέατρο των Ονείρων. Και αυτός ο σύλλογος πρέπει να κερδίσει τρόπαια. Θέλεις να κοιτάξεις πίσω και να πεις Κέρδισα την Πρέμιερ Λιγκ, κέρδισα το Τσάμπιονς Λιγκ, ήμουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.Αυτή είναι η αρχή, ένα νέο ξεκίνημα, ένα υπογεγραμμένο συμβόλαιο και αύριο νέοι ρόλοι, νέοι στόχοι και παμε!»

Erik ten Hag: "Garnacho has the talent to do it, but talent has to work, because talent without work won't go far."



Love how he's managing Garnacho's development. Feels like the Fergie/Ronaldo early years at Man Utd.



With Garnacho obviously working hard, he'll go far. 🌟🔥 pic.twitter.com/9FnfRzwZHB