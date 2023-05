Ο Τιάγτκο Αλκάνταρα αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω της επέμβασης στην οποία θα υποβληθεί στο ισχίο.

Ενα κακό νέο έχει να διαχειριστεί ο Γίργκεν Κλοπ. Ο Τιάγκο Αλκάνταρα θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν λόγω επέμβασης στην οποία πρέπει να υποβληθεί στο ισχίο.

Βέβαια, δεν είναι και κάτι... ξένο αυτό στο Μέρσισαϊντ, από τη στιγμή που έχει χάσει ήδη 57 αγώνες λόγω τραυματισμών από τότε που έφτασε στο Άνφιλντ το 2020.

Ο Κεϊτά και ο Ρομπέρτο ​​Φιρμίνο επιστρέφουν στις προπονήσεις, αλλά κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αποψινό αγώνα με τη Φούλαμ.

