Η Τσέλσι υπέστη την έκτη σερί ήττα υπό τις οδηγίες του Φρανκ Λάμπαρντ, με την Άρσεναλ να επικρατεί με το εμφατικό 3-1 και θα κινδύνευε με υποβιβασμό αν η σεζόν ξεκινούσε τέλη Οκτώβρη.

Η Άρσεναλ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα με 4-1 από την Μάντσεστερ Σίτι και έβαλε τέλος στο σερί των τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη με μια δυνατή εμφάνιση στο Emirates κόντρα στην Τσέλσι. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, τουλάχιστον μέχρι να αγωνιστούν οι Πολίτες με την Γουέστ Χαμ σήμερα Τετάρτη (03/05).

Από πλευράς Τσέλσι όμως, το ντέρμπι στο Emirates, ήταν ακόμα ένα «χαστούκι» στον θρύλο του συλλόγου και προσωρινό τεχνικό του Φρανκ Λάμπαρντ, καθώς έφτασε τις έξι διαδοχικές ήττες από όταν ανέλαβε - ξεκινώντας με την ήττα από τη Γουλβς στις 8 Απριλίου. Στην πραγματικότητα, πρέπει να επιστρέψει κανείς στις 11 Μαρτίου, όταν η Τσέλσι κέρδισε εκτός έδρας τη Λέστερ για να βρει την τελευταία της νίκη.

Οι «Μπλε» εξακολουθούν να μην είναι μαθηματικά ασφαλής από τον υποβιβασμό και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη 12η θέση. Αν όμως η σεζόν ξεκινούσε στις 29 Οκτωβρίου, η Τσέλσι θα βρίσκονταν στη ζώνη του υποβιβασμού, έχοντας πάρει μόλις 18 πόντους σε 22 αγώνες.

If the Premier League season began on 29 October, Chelsea would be in the relegation zone.



16th: West Ham (21 games, 20 points)

17th: Leicester (22 games, 19 points)

18th: Chelsea (22 games, 18 points)

19th: Everton (22 games, 16 points)

20th: Southampton (22 games, 12 points)