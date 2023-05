Ο Πέρισιτς «έσπασε τον αστράγαλο» του Φαν Ντάικ και σπίκερ αποκάλεσε τον Ολλανδό Φαν Μαγκουάιρ (vid)

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ δεν κατάφερε να σταματήσει τον Ιβάν Πέρισιτς που τον «άδειασε» εντυπωσιακά πριν πασάρει στον Κέιν, με Άραβα σπίκερ να τον «βαφτίζει» Φαν Μαγκουάιρ!

Η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Τότεναμ στην Premier League σε ένα «τρελό» ματς το απόγευμα της Κυριακής. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 3-0, οι Σπερς έφεραν το ματς στα ίσα (3-3), με τους «Κόκκινους» να λένε την τελευταία κουβέντα (4-3).

Η στιγμή που οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πραγματικά στο παιχνίδι στα τέλη του ημιχρόνου, με τον Κέιν να εκμεταλλεύεται την σέντρα του Πέρισιτς, ξεκινά με τον Κροάτη να «αδειάζει» εντυπωσιακά τον Φαν Ντάικ που απέχει πολύ από τις εμφανίσεις που μεγάλωσαν τη φήμη του ως ένας από τους πιο σπουδαίους αμυντικούς της νέας εποχής. Μάλιστα η ντρίμπλα του Πέρισιτς και η αντίδραση του Ολλανδού διεθνή έκανε έναν Άραβα σπίκερ να του βγάλει προσωνύμιο αποκαλώντας τον... Φαν Μαγκουάιρ!

Peter Drury: Virgil Van Dijk got sent on an errand to the Netherlands mid game by Perisic. pic.twitter.com/vmrOqLpDiW