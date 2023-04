Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποίησαν διαμαρτυρία πριν τον αγώνα με την Άστον Βίλα όπου απαίκτησαν πλήρη εξαγορά της ομάδας τους.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του τρίτου και τελευταίου γύρου των προσφορών για την εξαγορά του συλλόγου, με την Ineos του Τζιμ Ράτκλιφ να οδηγεί την κούρσα μπροστά από τον σεϊχη Αλ Θανί, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ εμφάνισαν πανό έξω από το Ολντ Τράφορντ πριν από τον αγώνα με την Άστον Βίλα και διαμαρτυρήθηκαν κατά της οικογένειας Γκλέιζερ.

Αρκετοί εθεάθησαν να φορούν φανέλες εκφράζοντας την αποστροφή τους για τους ιδιοκτήτες του συλλόγου και άλλοι ζητούσαν την πλήρη πώληση! Ο Ράτκλιφ -θυμίζουμε- θέλει να αγοράσει είτε το 69% των κολοσσών της Πρέμιερ Λιγκ είτε λίγο περισσότερο από το 50% εάν οι αδελφοί Γκλέιζερ επιθυμούν να παραμείνουν στο «τιμόνι».

Οι οπαδοί όμως έκαναν ξεκάθαρες τις απαιτήσεις τους την Κυριακή καθώς φώναζαν εναντίον των Γκλέιζερς, οι οποίοι αγόρασαν τη Γιουνάιτεντ το 2005.

🔰 The Munich tunnel is packed with fans! #GlazersOut #FullSaleONLY



🎥 @dansheldonsportpic.twitter.com/xTk2b4hoj2