Ο Φρανκ Λάμπαρντ μπορεί να έχει χάσει και τα πέντε παιχνίδια της δεύτερης θητείας του στην Τσέλσι, όμως η διοίκηση του Τοντ Μπόελι σκοπεύει να τον διατηρήσει στη θέση του μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η απογοητευτική Τσέλσι ηττήθηκε με 0-2 από την Μπρέντφορντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και διεύρυνε το αρνητικό σερί της. Οι Λονδρέζοι δεν έχουν νικήσει στα τελευταία τους οκτώ παιχνίδια (έξι ήττες - δυο ισοπαλίες) και μετρούν πέντε διαδοχικές ήττες από την ημέρα της επιστροφής του Φρανκ Λάμπαρντ, σε ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού.

Tις τελευταίες ώρες υπήρξε έντονη φημολογία για άμεση αποχώρηση του Άγγλου τεχνικού και θρύλου του κλαμπ, όμως σύμφωνα με το Sky Sports κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η διοίκηση του Τοντ Μπόελι σκοπεύει να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν και εν συνεχεία θα αναλάβει ο νέος κόουτς των Λονδρέζων, με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται στην pole position.

Frank Lampard will continue to be Chelsea’s caretaker manager until the end of the season, Sky Sports News understands. 🔵 pic.twitter.com/uY5wL7qj3d