Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, Έντερσον, μετά το γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ γύρισε στην εξέδρα των οπαδών της Άρσεναλ και τους χλεύασε.

Η Άρσεναλ είχε μια δύσκολη βραδιά στο «Έτιχαντ». Οι Κανονιέρηδες μετά τις τρεις διαδοχικές ισοπαλίες κόντρα σε Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ και Σαουθάμπτον ηττήθηκαν στο ντέρμπι πρωτιάς από την Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι πρωτιάς με 4-1 και πλέον οι Πολίτες μείωσαν την απόσταση από την κορυφή στους δυο βαθμούς, έχοντας και δυο ματς λιγότερα.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Έντερσον, μετά το γκολ του Έριλινγκ Χάαλαντ με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό σκορ γύρισε προς την εξέδρα των φίλων των Λονδρέζων που ταξίδεψαν στο Μάντσεστερ και τους χλεύασε, δείχνοντας πως... κλαίνε για το αποτέλεσμα. Φυσικά το βίντεο με την χειρονομία του Βραζιλιάνου κίπερ έχει γίνει viral στα Social Media.

Ederson to the travelling Arsenal fans after Haaland scored Man City's fourth 👀 pic.twitter.com/PhDv6G6M7b