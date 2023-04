Ο Γιούργκεν Κλοπ λέει πως η Λίβερπουλ πρέπει να αποδεχτεί ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω όσον αφορά στις μεταγραφές μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ο πάντοτε ατακαδόρος Γιούργκεν Κλοπ παρομοίασε τις συζητήσεις για τα μεταγραφικά της Λίβερπουλ και τις φήμες πως οι «Reds» θα επιδιώξουνμια σειρά από μεταγραφές έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών αυτό το καλοκαίρι, με ένα πεντάχρονο που ζητάει μια Ferrari τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά λίγες ημέρες αφότου το σενάριο μεταγραφής του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στην ομάδα άρχισε να απομακρύνεται.

«Πρέπει να δουλεύεις με αυτά που έχεις», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός όταν ρωτήθηκε για τα μεταγραφικά του σχέδια και το τέλος της καταδίωξης του Μπέλινγκχαμ. «Δεν θα έλεγες ως πεντάχρονο παιδί τα Χριστούγεννα ότι θέλεις μια Ferrari. Ό,τι χρειαζόμαστε και θέλουμε προσπαθούμε για να το αποκτήσουμε, αλλά υπάρχουν στιγμές που πρέπει να αποδεχτείς ότι δεν είναι εφικτό και να κάνεις στην άκρη».

Jurgen Klopp responds to the news that Liverpool have 𝗘𝗡𝗗𝗘𝗗 their interest in Jude Bellingham ❌



"We are not children. Ask a 5-year-old what they want for Christmas and they tell you a Ferrari, you wouldn't say that's a good idea." pic.twitter.com/fOZBOyPJue