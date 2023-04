Ο Μάρκους Ράσφορντ αποχώρησε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για θλάση.

Πονοκέφαλος για τον Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Μάρκους Ράσφορντ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 81ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον, λόγω μυϊκών ενοχλήσεων. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις είναι πιθανό ο MVP της φετινής ομάδας των Κόκκινων Διαβόλων να έχει υποστεί θλάση στον προσαγωγό του.

Μετά το ματς ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ εξέφρασε την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Ράσφορντ και τα... έριξε στο επιβαρυμένο πρόγραμμα.

«Δυστυχώς, ο τραυματισμός δεν δείχνει καλός. Πρέπει πάντως να περιμένουμε. Για όλα φταίει το βαρύ πρόγραμμα, δεν γίνεται να δίνουμε τρία παιχνίδια σε έξι ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστίκά ο Έρικ Τεν Χαγκ.

