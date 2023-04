Ο Έρικ Τεν Χαγκ, δήλωσε πως ο Κρίστιαν Έρικσεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μετά από τρεις μήνες είναι έτοιμος για την επιστροφή του στο παιχνίδι εναντίον της Έβερτον το Σάββατο (8/4). Εκτός θα παραμείνει ο Λουκ Σο λόγω προβλήματος στον ιγνυακό τένοντα.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, πριν από κάθε αγωνιστική της Premier League, αυτή τη φορά για το παιχνίδι του Σαββάτου (8/4) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Έβερτον, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι έτοιμος νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, ύστερα από την τρίμηνη απουσία του. Αντιθέτως, ο Λουκ Σο, που αποκόμισε ένα πρόβλημα στον ιγνυακό τένοντα στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ, δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα στο «Ολντ Τράφορντ».

«Ο Λουκ Σο δεν θα είναι διαθέσιμος στο ματς με την Έβερτον και πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί, την επόμενη εβδομάδα, τα καλά νέα είναι ότι ο Έρικσεν γύρισε στις προπονήσεις και θα είναι αύριο (8/4) στην αποστολή της ομάδας» τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός.

🚨 The boss has news on @LukeShaw23 and @ChrisEriksen8...#MUFC || #MUNEVE