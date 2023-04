O χαφ της Έβερτον, Αμπντουλαγιέ Ντουκουρέ, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σφαλιάρα στον αρχηγό της Τότεναμ, Χάρι Κέιν.

«Ξέφυγε» ο Αμπντουλαγιέ Ντουκουρέ και «κρέμασε» την Έβερτον. Στο 59ο λεπτό του εντός έδρας αγώνα με την Τότεναμ μετά από μονομαχία με τον Χάρι Κέιν οι δυο ποδοσφαιριστές είχαν μια μικρή αψιμαχία και ο 30χρονος χαφ από το Μάλι χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο τον αρχηγό των Σπερς. Ο Σον Ντάις τράβηξε τον ποδοσφαιριστή του, όμως ήταν ήδη αργά και ο διαιτητής τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

RED CARD!



Doucoure is sent off after lashing out at Harry Kane!https://t.co/Gk55GjLYGR #EVETOT pic.twitter.com/4jo76BmYkk