Οι Αρσέν Βενγκέρ και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μπήκαν στο Hall of Fame της Premier League κι έγιναν οι πρώτοι προπονητές που το καταφέρνουν αυτό.

Οι Αρσέν Βενγκέρ και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έγιναν οι πρώτες προπονητές στην ιστορία, που κατόρθωσαν να μπουν στο Hall of Fame της Premier League. Ο Αλσατός τεχνικός, που έκανε μεγάλα πράγματα με την Άρσεναλ, έφτασε τα 828 παιχνίδια στον πάγκο των κανονιέρηδων» ενώ ο Σκωτσέζος συλλέκτης τίτλων ολοκληρώσε την καριέρα του έχοντας κατακτήσει 13 φορές το πρωτάθλημα με την αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εννιά περισσότερες από κάθε άλλον.

Οι δύο αυτοί μαζί έχουν συνολικά 16 τίτλους πρωταθλήματος και συνέθεσαν μία από τις διάσημες και μεγαλύτερες αντιπαλότητες στην ιστορία της λίγκας. Είναι η ύψιστη τιμή που μπορούσε να τους αποδοθεί από την Premier League.

Two legends who helped define the Premier League.



Sir Alex Ferguson and Arsene Wenger are the first two inductees of the 2023 #PLHallOfFame pic.twitter.com/fwgwtst5c3