Η Λιντς Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε πως άνοιξε και πάλι το γήπεδο της ομάδας μετά την εκκένωση του από την αστυνομία την Παρασκευή (24/03).

Ξανά προσβάσιμο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για το κοινό έγινε το γήπεδο της Λιντς, «Έλαντ Ρόουντ», όπως ενημέρωσε επίσημα η αγγλική ομάδα. Η αστυνομία είχε προχωρήσει στην εκκένωση και το κλείσιμό του την Παρασκευή (24/03) εξαιτίας απειλής που υπήρξε για την ασφάλεια.

Στην ανακοίνωση των «παγωνιών» δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση αυτή και υπήρξε απλή ενημέρωση για την επανέναρξη των εργασιών.

West Yorkshire Police have advised Leeds United that Elland Road can reopen, effective immediately.



We apologise for any inconvenience and we thank the public for their support. pic.twitter.com/CnWMbBKx2B