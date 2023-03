Βγήκε στη... φόρα το ποσό ρεκόρ που κατέβαλαν οι Μπλε του Λονδίνου στους Γλάρους τον περασμένο Σεπτέμβριο, για χάρη του τεχνικού Γκρέιαμ Πότερ.

Το ποσό ρεκόρ που έβγαλε από τα ταμεία της η Τσέλσι τον περασμένο Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να κάνει δικό της τον Γκρέιαμ Πότερ από τον πάγκο της Μπράιτον, όπως αποκάλυψαν σήμερα (22/3) οι Γλάροι.



Μέσω της δημοσιοποίησης των τελευταίων οικονομικών της αναφορών, η Μπράιτον, ανέφερε ότι έλαβε από την Τσέλσι σχεδόν 25 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταβάλλει ποτέ ομάδα ως αποζημίωση σε κάποιον προπονητή.



Ο 47χρονος Άγγλος τεχνικός έχει υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Μπλε του Λονδίνου, ενώ αμείβεται με 13 εκατ. ευρώ ετησίως.

Brighton publish 21/22 accounts

🔑 Figures

Revenue ⬆️ £29m to record £174m

Day to day losses £32m but White & Burn sales convert this to £24m profit

Wages 2nd lowest in PL but finished 9th

Net transfer spend £1m

Tony Bloom total investment £499m

Potter compensation £21.5m #BHAFC pic.twitter.com/m8i1MgUkPX