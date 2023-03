Άσχημα για την Άρσεναλ τα νέα σχετικά με τον τραυματισμό του Τακεχίρο Τομιγιάσου, καθώς το πρόβλημα του Ιάπωνα στο γόνατο τον ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, θέτοντάς τον εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ακόμα ένας πονοκέφαλος για τον Μικέλ Αρτέτα και μάλιστα αυτή τη φορά πιο σοβαρός! Κι αυτό γιατί μετά τον τραυματισμό του Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο Ισπανός κόουτς καλείται να διαχειριστεί μια νέα απουσία, αυτή του Τακεχίρο Τομιγιάσου, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ιάπωνας μπακ αποχώρησε ως αλλαγή μόλις στο 9ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης της Άρσεναλ απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Europa League, έχοντας αποκομίσει ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο.

Όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι Κανονιέρηδες, ο 24χρονος αμυντικός εγχειρίστηκε επιτυχώς στο Λονδίνο, αλλά η αποθεραπεία του θα είναι πολύμηνη και θα του στερήσει την παρουσία του στη φετινή κούρσα τίτλου της Άρσεναλ.

