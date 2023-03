Ο Γκάμπριελ Ζεσούς έκανε την πρώτη του προπόνηση σε «φουλ» ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Ευχάριστα νέα για τον Μικέλ Αρτέτα! Τρεις μήνες μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο του ύστερα από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ο διεθνής Βραζιλιάνος επιθετικός έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Άρσεναλ.

Μέχρι τον τραυματισμό του ο 25χρονος σέντερ φορ πρόλαβε να παίξει 20 φορές με τους Κανονιέρηδες, σκόραρε πέντε γκολ και μοίρασε επτά ασίστ.

