Την αποχώρηση του Κροάτη προπονητή, Σλάβεν Μπίλιτς, από την τεχνική της ηγεσία ανακοίνωσε η Γουότφορντ μετά και τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματά της.

Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Γουότφορντ, ο Σλάβεν Μπίλιτς, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει και επίσημα τη λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο 54χρονος προπονητής, πλήρωσε το γεγονός ότι η ομάδα του κατάφερε να πανηγυρίσει μόλις 1 νίκη στα 8 τελευταία παιχνίδια της.

Ο αντικαταστάτης του θα είναι ο πρώην προπονητής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Γουάιλντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, πρόκειται τον 11ο διαφορετικό από τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο Κροάτης τεχνικός καθοδήγησε τη Γουότφορντ από τα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, αφήνοντάς τις Σφήκες στην 9η θέση της Championship, 4 βαθμούς μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στα playoffs ανόδου.

Watford FC confirms the departure of Head Coach Slaven Bilić and his coaching staff.