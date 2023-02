Το περιβραχιόνιο της Άρσεναλ φορά συμβολικά ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο κόντρα στη Λέστερ, ως ένδειξη στήριξης στους συμπατριώτες του έναν χρόνο μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Πριν 366 ημέρες ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έναν χρόνο μετά, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται, κανείς δεν έχει ξεχάσει. Αυτό ισχύει και για την Άρσεναλ, η οποία θέλοντας να εκφράσει την υποστήριξή της στον ουκρανικό λαό παραχώρησε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για το ματς απέναντι στη Λέστερ στον Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

«Ένα σύμβολο αγάπης και σεβασμού», έγραψαν οι Κανονιέρηδες στα social media.

