Ο Μιγκέλ Αλμιρόν έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Νιουκάστλ παραμένοντας στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν ανανέωσε την συνεργασία του με την Νιουκάστλ για ακόμη 3,5 χρόνια κι αν εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο και μείνει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2026, θα κλείσει 7,5 χρόνια παρουσίας στην ομάδα, αφού ήρθε σ' αυτήν τον Γενάρη του 2019 από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ αντί 24 εκατ. ευρώ.

Φέτος, ο 29χρονος Παραγουανός εξτρέμ έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα έχοντας σκοράρει 10 τέρματα και δώσει τρεις ασίστ σε 29 παιχνίδια στα οποία έχει αγωνιστεί για 2.237 αγωνιστικά λεπτά.

🇵🇾 WOR MIGGY 🇵🇾



🤝 We are delighted to announce that Miguel Almirón has signed a new three-and-a-half year deal!