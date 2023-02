Η Έβερτον γνωστοποίησε την ανανέωση του συμβολαίο του Τζόρνταν Πίκφορντ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Τα «ζαχαρωτά» προχώρησαν στην ανανέωση της συνεργασίας με τον 28χρονο Άγγλο τερματοφύλακα για ακόμη 4,5 χρόνια. Ο Τζόρνταν Πίκφορντ ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2017 από την Σάντερλαντ αντί 28,5 εκατ. ευρώ κι αν εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο θα φτάσει τα δέκα χρόναι στην ομάδα.

Φέτος, έχει πραγματοποιήσει 23 συμμετοχές έχοντας κρατήσει μόλις πέντε clean sheets ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει φορέσει την φανέλα της Έβερτον συνολικά 222 φορές. Ταυτόχρονα αποτελεί αυτή την περίοδο τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής Αγγλίας έχοντας αγωνιστεί 50 φορές για τα «τρία λιοντάρια» και φτάνοντας και στον τελικό του Euro 2021, που έγινε στην πατρίδα του.

