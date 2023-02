Τρομερό σκηνικό στο Άστον Βίλα - Άρσεναλ, εκεί που ο Μικέλ Αρτέτα σαφώς εκνευρισμένος κορόιδεψε με χειρονομία του τον ρέφερι της αναμέτρησης, Σάιμον Χούπερ.

Μπορεί η Άρσεναλ εν τέλει να πήρε το «διπλό» με 4-2 στην έδρα της Άστον Βίλα, αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί χρειάστηκε να ιδρώσει και να. αγχωθεί. Με την ένταση να κορυφώνεται λίγο πριν το τέλος και το σκορ ακόμα στο 2-2 ο κόουτς των Κανονιέρηδων, Μικέλ Αρτέτα, έξαλλος με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Σάιμον Χούπερ, μιμήθηκε με κοροϊδευτικό τρόπο μια από τις κινήσεις του, σε μια εικόνα που σήκωσε κουβέντα στο Νησί.

He has gone and given us a new meme again.



Arteta my guy 😭😭pic.twitter.com/etUXZhA4wg