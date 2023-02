Κλοπ σε δημοσιογράφο: «Σου είπε κανείς ότι μιλάω ισπανικά;» (vid)

Φοβερό σκηνικό σε συνέντευξη Τύπου της Λίβερπουλ, με δημοσιογράφο να κάνει στον Κλοπ ερώτηση στα ισπανικά και τον Γερμανό προπονητή εύλογα να... απορεί.

Αυτό δεν το... βλέπει κανείς και κάθε μέρα. Όλα κυλούσαν ομαλά στη συνέντευξη Τύπου της Λίβερπουλ εν όψει του κρίσιμου παιχνιδιού με τη Νιουκάστλ (18/02-19:30), μέχρι που ένας δημοσιογράφος του απηύθυνε μια ερώτηση στα ισπανικά. Ο Γερμανός προπονητής τον άφησε να ολοκληρώσει και στη συνέχεια γέλασε με την ψυχή του ρωτώντας τον: «Σου είπε κανείς ότι μιλάω ισπανικά;» και ζητώντας του να επαναλάβει στα αγγλικά.

🗣 "Somebody told you I speak Spanish?" 😅



Jurgen Klopp is confused as a reporter asks him a question in Spanish 🤣 pic.twitter.com/FBwQFBYBZa