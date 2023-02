Επιστολή στην UEFA απέστειλε η FairSquare, ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλώντας τη να βάλει «stop» σε ενδεχόμενη εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το Κατάρ.

Όλα ανοιχτά δείχνουν να είναι σχετικά με το ιδιοκτησιακό μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αφού, η οικογένεια των Glazers έβγαλε τον σύλλογο στο «σφυρί», το εντονότερο ενδιαφέρον για την αγορά του έχει δείξει μια ομάδα ιδιωτών από το Κατάρ. Από την πρώτη στιγμή, το εμπόδιο της ιδιοκτησίας της Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται στο χέρια της Qatar Sports Investment, υψώθηκε μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, καθώς ένα fund δεν μπορεί να κατέχει δύο συλλόγους στην ίδια διοργάνωση και Κόκκινοι Διάβολοι και Παριζιάνοι θα μπορούσαν να συναντηθούν στην Ευρώπη.

Η UEFA από την πλευρά της έδωσε το πράσινο φως, όμως η FairSquare, ομάδα που δραστηριοποιείται γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επιστολή της προς τον ίδιο τον Πρόεδρο Αλεξάντερ Τσέφεριν ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία να εμποδίσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξαγορά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τουλάχιστον για όσο ο γαλλικός σύλλογος είναι υπό τον έλεγχο του Κατάρ.

«Η άνοδος των επενδύσεων σε πολλούς συλλόγους έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει υλική απειλή για την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων, με αυξανόμενο κίνδυνο να δούμε δύο συλλόγους με τον ίδιο ιδιοκτήτη ή επενδυτή να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή της FairSquare.

