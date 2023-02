Σύμφωνα με βρετανικά Μέσα επενδυτές από το Κατάρ σχεδιάζουν μια τεράστια προσφορά για την εξαγορά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θέλουν να δώσουν στον Έρικ τεν Χαγκ την οικονομική υποστήριξη για να οδηγήσει τον σύλλογο πίσω στην κορυφή.

Μια ομάδα ιδιωτών από το Κατάρ φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρό της την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έναν σύλλογο που θεωρεί ως «τα κοσμήματα του στέμματος του ποδοσφαίρου» και σύμφωνα με την «Daily Mail» θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες -πριν από την προθεσμία που έχουν θέσει οι Γκλέιζερς στα μέσα Φεβρουαρίου- μια ασυναγώνιστη προσφορά!

Οι ιδιοκτήτες της Γιουνάιτεντ αναζητούν περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια λίρες για τον σύλλογο και υπάρχει η προοπτική ενός ακόμη τεράστιου ποσού για την ανάπλαση του «Όλντ Τράφορντ» ή την κατεδάφιση του εμβληματικού χώρου και την κατασκευή νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων. Ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να κοστίσει πάνω από 2 δισ. λίρες, αλλά αυτό δεν θα αποτελούσε πρόβλημα για τον όμιλο του Κατάρ!

Ένα πιθανό εμπόδιο είναι η ιδιοκτησία της Παρί Σεν Ζερμέν από την Qatar Sports Investments. Ένα fund δεν μπορεί να κατέχει δύο συλλόγους στην ίδια διοργάνωση - και Γιουνάιτεντ και PSG θα μπορούσαν να συναντηθούν στην Ευρώπη. Ωστόσο κατά πώς φαίνεται, η προσφορά για τη Γιουνάιτεντ θα προέλθει από ξεχωριστούς, μεμονωμένους επενδυτές από το Κατάρ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάληψη μερικής συμμετοχής, συζητείται μόνο μια ολοκληρωμένη εξαγορά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επιθυμία του Ομίλου να χρησιμοποιήσει τη γνώση που απέκτησε από την πρόσφατη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να στηρίξει ένα νέο project. Αυτό θα περιλάμβανε τη χορήγηση στον Τεν Χαγκ μια μεταγραφικής δυναμικής που θα του επέτρεπε να ανταγωνιστεί με τους πλουσιότερους συλλόγους του κόσμου. «Υπάρχουν σημαντικά διαθέσιμα κεφάλαια», δήλωσαν εκφράζοντας τη σιγουριά τους ότι η δική τους προσφορά για τους «Κόκκινους Διαβόλους» δεν θα έχει ανταγωνισμό.

Η εξαγορά θα χρειαστεί την έγκριση από την Premier League και ενδεχομένως θα φέρει αντιδράσεις από ορισμένες πλευρές, δεδομένων των ανησυχιών για το ιστορικό της χώρας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, είναι πιστός οπαδός της Γιουνάιτεντ και γνωρίζει καλά την ιστορία του συλλόγου. Το 2011, αναφέρθηκε ότι η οικογένεια Αλ Θάνι απέρριψε προσφορά άνω του 1 δισ. λιρών για τη Γιουνάιτεντ από τους Γκλέιζερς. Εκείνη τη χρονιά, αγόρασαν το 70% των μετοχών της PSG. Τώρα ίσως έχει φτάσει η στιγμή για την κίνηση στην Premier League.

