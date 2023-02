Δεν το κουνάει από τη Μπλε μεριά του Λονδίνου ο Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος συμφώνησε με την Τσέλσι για νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ως το καλοκαίρι του 2024, όταν και θα κλείνει τα 40 του χρόνια.

Το ενδεχόμενο απόσυρσης δεν περνά καν από το μυαλό του Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος αν και θα σβήσει 39 κεράκια μέσα στο 2023 παραμένει σημαντική μονάδα στο δυναμικό της Τσέλσι. Κι από τη στιγμή που συνεχίζει ακάθεκτος, η επέκταση στη συνεργασία των δύο πλευρών ήταν μονόδρομος και πλέον είναι γεγονός.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βραζιλιάνος στόπερ συμφώνησε προφορικά με τη διοίκηση των Λονδρέζων για την ανανέωση του συμβολαίου του για έναν επιπλέον χρόνο, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 2024 και λίγους μήνες δηλαδή πριν κλείσει τα 40 του χρόνια.

Τη φετινή σεζόν ο Σίλβα μετράει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Τσέλσι, ενώ συνολικά από το καλοκαίρι του 2020 έχει πραγματοποιήσει 106 εμφανίσεις με απολογισμό 5 γκολ και 5 ασίστ, κατακτώντας το διεθνές τρεμπλ με τους Μπλε τη σεζόν 2020/21 (Champions League, ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων).

EXCL: Chelsea have now reached full verbal agreement with Thiago Silva on a new contract valid until June 2024, here we go! 🚨🔵🇧🇷 #CFC



Draft of new deal being prepared— it’s all done and agreed verbally as Thiago has given the green light.



New contract to be signed soon. pic.twitter.com/tvcwaJwDeZ