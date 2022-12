Ο εκ των ηρώων της Αργεντινής στο Κατάρ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, έκανε το τατουάζ το Παγκόσμιο Κύπελλο στο πόδι με το οποίο έκανε την επέμβαση σε τετ α τετ με τον Κόλο Μουανί.

O Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν από τους παίκτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην πορεία της Αργεντινής μέχρι την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα έκανε πολλές και κομβικές αποκρούσεις, όπως στο 90+3' της αναμέτρησης με την Αυστραλία για τους «16» και στις διαδικασίες των πέναλτι κόντρα σε Ολλανδία και Γαλλία αλλά αναμφίβολα η πιο σπουδαία ήταν στην τελευταία φάσης της παράτασης του τελικού με τους Τρικολόρ.

Στο 120+3' ο Κόλο Μουανί βγήκε τετ α τετ με τον κίπερ της Αλμπισελέστε, είχε ανεπανάληπτη ευκαιρία να δώσει στην χώρα του το δεύτερο διαδοχικό Μουντιάλ αλλά ο Μαρτίνες του είπε «όχι» με το πόδι, σε μια από τις πιο σπουδαίες επεμβάσεις που έχουμε δει στην ιστορία του θεσμού.

O κορυφαίος κίπερ του τουρνουά του Κατάρ χτύπησε τατουάζ το βαρύτιμο τρόπαιο και τα τρία αστέρια της Αργεντινής και δεν θα μπορούσε να μην το κάνει στο πόδι με το οποίο έκανε την απόκρουση της ζωής του.

Emiliano Martínez knew exactly where to get his new tattoo 🔥 pic.twitter.com/TO0q2d0cph