Η Γουλβς θα γράψει ιστορία στην Premier League φορώντας πράσινα περιβραχιόνια απέναντι στη Λίβερπουλ το απόγευμα του Σαββάτου (04/02).

Η Λίβερπουλ ταξιδεύει για να αντιμετωπίσει τη Γουλβς στο «Μολινό» στην τρίτη τους συνάντηση τις τελευταίες εβδομάδες. Οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες 2-2 στο Άνφιλντ στον τρίτο γύρο του FA Cup στις 7 Ιανουαρίου, πριν η Λίβερπουλ κερδίσει τη ρεβάνς με 1-0 στις 17 Ιανουαρίου. Θα συναντηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο στην Premier League σε ένα κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Οι Reds είναι αυτή τη στιγμή 10οι στον πίνακα και πρέπει να κερδίσουν για να διατηρήσουν ζωντανές τις όποιες ελπίδες τους για μια θέση στην πρώτη τετράδα, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να απέχει αυτή τη στιγμή 10 βαθμούς από τις θέσεις του Champions League. Η Γουλβς, εν τω μεταξύ, είναι 17η και βρίσκεται εκτός της ζώνης υποβιβασμού μόνο λόγω διαφοράς τερμάτων.

Ο αγώνας θα είναι με έναν τρόπο ιστορικός με τη Γουλβς να επιβεβαιώνει ότι θα φορέσει πράσινα περιβραχιόνια για το παιχνίδι, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για την Premier League. Η χειρονομία αυτή γίνεται για την υποστήριξη του Green Football Weekend, ενός προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή στο ρόλο του ποδοσφαίρου στην κλιματική κρίση και στο πώς το άθλημα μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της βιωσιμότητας.

