Με κάθε επισημότητα παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ο Αντρέ Αγιού, ο οποίος αποτέλεσε την 30η μεταγραφή των Ρεντς από την αρχή της φετινής σεζόν.

Την κόκκινη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ θα φορά στο εξής και με τη... βούλα ο Αντρέ Αγιού, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τους Ρεντς. Μάλιστα, ο Γκανέζος έγινε η μεταγραφή No30 για την ομάδα του Στιβ Κούπερ από την αρχή της σεζόν 2022/23, η οποία έχει ενισχυθεί σημαντικά στην προσπάθειά της να εδραιωθεί στην Premier League.

Ο 33χρονος, που αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα, είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαντ του Κατάρ και υπέγραψε συμβόλαιο εξάμηνης διάρκειας, που θα τον κρατήσει στο «City Ground» ως το καλοκαίρι.

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭